Zrobił zakupy na Temu. W paczce znalazł mały prezent i dziwny list

Wydaje się, że całokształt. Mówimy jednak o sprzedawcy z Temu – wielkiego marketplace’a, na którym działają miliony sprzedawców z różnych zakątków świata. Czy jest to po prostu metoda oszustwa sprzedającego? Jest taka szansa – wiele użytkowników Reddita w komentarzach pod postem wskazuje, że może być to sposób, w którym nieuczciwy sprzedawca nadaje cokolwiek, aby w systemie Temu coś się po prostu pojawiło – prawdziwe zamówienie może nie zostać nigdy wysłane. Oczywiście – to jedna możliwość, która nie jest potwierdzona.