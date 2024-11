Allegro ruszyło z Black Weeks. Teraz Smart! w lepszej cenie, a przesyłka jeszcze tańsza

Dzięki temu nie będzie już potrzeby dodawania do koszyka niepotrzebnych produktów tylko po to, aby uzyskać darmową dostawę przy mniejszych zakupach online. Kolejnym udogodnieniem dostępnym w ramach tegorocznego Black Weeks jest ulepszona funkcja Gwarancji Najniższej Ceny. Jak to działa? Jeśli znajdziemy produkt oznaczony tą plakietką w niższej cenie u konkurencji, możemy to zgłosić i otrzymać 300 proc. różnicy w cenie w postaci kuponu - standardowo było to 150 proc., więc możemy powiedzieć, że teraz funkcja jest dwa razy lepsza.