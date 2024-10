Allegro ulepszy świetną funkcję. Jeśli znajdziesz taniej będziesz miał radochę

Kupony będą rozdawane w ramach dwóch edycji, które będą trwały odpowiednio od 1 do 30 listopada oraz od 1 do 31 grudnia. Tym sposobem w razie znalezienia czegoś taniej, można jeszcze bardziej zyskać. Powracając do przykładu z wcześniej, gdy kupi się coś za 100 zł, a konkurencja oferuje identyczny produkt za 90 zł, otrzyma się wtedy kupon o wartości 30 zł, a nie 15 zł. Będzie się 20 zł do przodu.