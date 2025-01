Naddźwiękowy myśliwiec stracił w locie osłonę kabiny. Ptak zrobił z niego kabriolet

Zderzenia z ptakami stanowią realne zagrożenie dla pilotów, zwłaszcza podczas startu i lądowania, ale mogą też zdarzyć się na wyższych wysokościach. Według danych Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), co roku dochodzi do ponad 13 tys. takich incydentów na całym świecie. Choć większość z nich nie ma poważnych konsekwencji, to w rzadkich przypadkach mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń maszyn.