Samolot, który wylądował z jednym skrzydłem. To wydarzenie przeszło do historii

F-15 Eagle to legendarny samolot przewagi powietrznej z niezrównanym współczesnym rekordem walk powietrznych - 104 zestrzeleń przy zerowych stratach. Plasuje go to na pierwszym miejscu wśród najskuteczniejszych myśliwców w historii. Jednak ta maszyna ma na koncie jeszcze jeden, niezwykły wyczyn, który do dzisiaj budzi zdumienie i podziw.