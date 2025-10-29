Zmiana zasad odprawy w Ryanairze. Słono zapłacisz za gapiostwo

Ładowanie...

Irlandzka linia lotnicza już na początku tego roku zapowiedziała, że rezygnuje z odpraw na lotniskach. Na szczęście to nie tak, że ci, którzy nie mają telefonu, nie wsiądą do Ryanair.

Ryanair każe ci zapłacić za niewykonanie odprawy online

Dokładnie za dwa tygodnie - w środę 12 listopada wejdzie kluczowa zmiana w Ryanair. Od tego momentu wszyscy pasażerowie wybierający usługi taniego przewoźnika z Irlandii zyskają obowiązek wykonania odprawy online. Do dyspozycji jest oczywiście aplikacja mobilna Ryanair lub strona internetowa linii lotniczych.

Czas na wykonanie odprawy się nie zmienia. Pasażerowie mają możliwość wykonania odprawy maksymalnie 2 godz. przed planowanym lotem - odprawa uruchamia się na 24 godz. przed odlotem (lub 60 dni, jeśli wykupimy miejsce). Co się stanie, jeśli nie wykonamy odprawy przez internet?

Wtedy będziemy musieli zrobić ją na lotnisku, ale oczywiście za dopłatą i to wcale niemałą - nawet do 55 euro (ok. 230 zł). Opłata może różnić się w zależności od lotniska. Czyli tak, użytkownicy w teorii będą mieli możliwość wykonania odprawy na lotnisku, ale tylko jeśli lubią dodatkowo płacić.

Nie musisz mieć smartfona, aby wejść na pokład

To jednak nie tak, że Ryanair całkowicie odcina możliwość wejścia na pokład samolotu bez telefonu. Nowy obowiązek dotyczy wyłącznie wykonania odprawy online. W komunikacie linia lotnicza jasno zaznacza, że pasażerowie, którzy nie mają smartfona lub tabletu mogą odebrać bezpłatną kartę pokładową na lotnisku.

To dobra informacja dla osób starszych i niekoniecznie obytych w nowych technologiach. Będzie trzeba jedynie pamiętać o wykonaniu odprawy przez internet, co można zrobić 24 godziny przed lotem. Na wszystkich lotniskach wciąż będą dostępne stanowiska odprawy i sprzedaży biletów.

Lotnisko w Maroku wciąż wymaga papierowych kart, które można uzyskać, odprawiając się online.

Rozładowany lub zgubiony telefon też nie będzie problemem

Ryanair opracował też inne procedury związane z nowym obowiązkiem odprawienia się online. Jeśli wykonamy odprawę online przed przybyciem na lotnisko, zgubiony lub rozładowany telefon przed lotem nie powinien być kłopotem. W obu przypadkach kartę pokładową będziemy mogli wciąż uzyskać na miejscu, bez dodatkowych opłat. Ta oczywiście jest niezbędna, aby przejść do kontroli bezpieczeństwa.

A co gdy zgubimy smartfon lub ten się wyładuje po przejściu kontroli bezpieczeństwa na lotnisku, ale nie zdążymy jeszcze wejść na pokład? Jeśli otworzymy bramkę kartą pokładową z telefonu i przejdziemy kontrolę, dane pasażera wciąż pozostaną w systemie Ryanair. Wtedy wystarczy tylko podejść do bramki odlotu i poprosić o pomoc - ta zostanie udzielona przez pracowników linii lotniczej.

Albert Żurek 29.10.2025 16:58

