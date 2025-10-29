REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Zmiana zasad odprawy w Ryanairze. Słono zapłacisz za gapiostwo

Ryanair bombarduje klientów wiadomościami o nadchodzącej ważnej zmianie. Od listopada będzie trzeba przyzwyczaić się, że odprawa przez internet będzie wymagana.

Albert Żurek
Ryanair odprawa online
REKLAMA

Irlandzka linia lotnicza już na początku tego roku zapowiedziała, że rezygnuje z odpraw na lotniskach. Na szczęście to nie tak, że ci, którzy nie mają telefonu, nie wsiądą do Ryanair.

REKLAMA

Ryanair każe ci zapłacić za niewykonanie odprawy online

Dokładnie za dwa tygodnie - w środę 12 listopada wejdzie kluczowa zmiana w Ryanair. Od tego momentu wszyscy pasażerowie wybierający usługi taniego przewoźnika z Irlandii zyskają obowiązek wykonania odprawy online. Do dyspozycji jest oczywiście aplikacja mobilna Ryanair lub strona internetowa linii lotniczych. 

Czas na wykonanie odprawy się nie zmienia. Pasażerowie mają możliwość wykonania odprawy maksymalnie 2 godz. przed planowanym lotem - odprawa uruchamia się na 24 godz. przed odlotem (lub 60 dni, jeśli wykupimy miejsce). Co się stanie, jeśli nie wykonamy odprawy przez internet? 

Wtedy będziemy musieli zrobić ją na lotnisku, ale oczywiście za dopłatą i to wcale niemałą - nawet do 55 euro (ok. 230 zł). Opłata może różnić się w zależności od lotniska. Czyli tak, użytkownicy w teorii będą mieli możliwość wykonania odprawy na lotnisku, ale tylko jeśli lubią dodatkowo płacić.

Nie musisz mieć smartfona, aby wejść na pokład

To jednak nie tak, że Ryanair całkowicie odcina możliwość wejścia na pokład samolotu bez telefonu. Nowy obowiązek dotyczy wyłącznie wykonania odprawy online. W komunikacie linia lotnicza jasno zaznacza, że pasażerowie, którzy nie mają smartfona lub tabletu mogą odebrać bezpłatną kartę pokładową na lotnisku. 

To dobra informacja dla osób starszych i niekoniecznie obytych w nowych technologiach. Będzie trzeba jedynie pamiętać o wykonaniu odprawy przez internet, co można zrobić 24 godziny przed lotem. Na wszystkich lotniskach wciąż będą dostępne stanowiska odprawy i sprzedaży biletów. 

Lotnisko w Maroku wciąż wymaga papierowych kart, które można uzyskać, odprawiając się online.

Rozładowany lub zgubiony telefon też nie będzie problemem

Ryanair opracował też inne procedury związane z nowym obowiązkiem odprawienia się online. Jeśli wykonamy odprawę online przed przybyciem na lotnisko, zgubiony lub rozładowany telefon przed lotem nie powinien być kłopotem. W obu przypadkach kartę pokładową będziemy mogli wciąż uzyskać na miejscu, bez dodatkowych opłat. Ta oczywiście jest niezbędna, aby przejść do kontroli bezpieczeństwa.

A co gdy zgubimy smartfon lub ten się wyładuje po przejściu kontroli bezpieczeństwa na lotnisku, ale nie zdążymy jeszcze wejść na pokład? Jeśli otworzymy bramkę kartą pokładową z telefonu i przejdziemy kontrolę, dane pasażera wciąż pozostaną w systemie Ryanair. Wtedy wystarczy tylko podejść do bramki odlotu i poprosić o pomoc - ta zostanie udzielona przez pracowników linii lotniczej.

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
29.10.2025 16:58
Tagi: RyanairSamoloty
Najnowsze
16:22
Będzie WiFi w tanich liniach lotniczych. Super, ale o Netfliksie zapomnij
Aktualizacja: 2025-10-29T16:22:56+01:00
16:12
Polska w Dolinie Krzemowej. Mamy tam nawet biuro
Aktualizacja: 2025-10-29T16:12:03+01:00
15:27
Nowość na OLX. Wreszcie nie wcisną ci podróbki z bazaru
Aktualizacja: 2025-10-29T15:27:25+01:00
15:10
Mamy już siedem F-35. Najlepsze dopiero przed nami
Aktualizacja: 2025-10-29T15:10:05+01:00
14:49
Nowy Nothing Phone (3a) Lite. Tani telefon dla każdego 
Aktualizacja: 2025-10-29T14:49:01+01:00
14:28
Polska niezależna w produkcji amunicji. Potężna inwestycja w Kraśniku
Aktualizacja: 2025-10-29T14:28:59+01:00
13:50
Słońce z demonicznym uśmiechem. NASA: to nie wróży nic dobrego
Aktualizacja: 2025-10-29T13:50:16+01:00
13:16
Gigantyczna tarcza blokuje centrum miasta. Czas na plan awaryjny
Aktualizacja: 2025-10-29T13:16:47+01:00
12:55
Projektor Samsunga jest magiczny. Zmienił mi stół w ekran dotykowy
Aktualizacja: 2025-10-29T12:55:46+01:00
12:45
Kometa 3I/ATLAS intryguje jak żadna inna. "To koń trojański obcych"
Aktualizacja: 2025-10-29T12:45:42+01:00
11:52
Ryanair definitywnie kończy z papierem. Lepiej naładuj telefon
Aktualizacja: 2025-10-29T11:52:04+01:00
11:22
Rosyjski samolot nad Bałtykiem. Polska reaguje błyskawicznie
Aktualizacja: 2025-10-29T11:22:46+01:00
10:35
NASA przebiła barierę dźwięku. Bez huku, ale z rozmachem
Aktualizacja: 2025-10-29T10:35:00+01:00
9:57
Nie chcą szybkiego internetu, bo kłuje w oczy. "Cofamy się o wiek"
Aktualizacja: 2025-10-29T09:57:58+01:00
9:17
Ślady życia poza Drogą Mleczną. Aż włos się jeży
Aktualizacja: 2025-10-29T09:17:29+01:00
8:34
OpenAI porzuca aureolę. Teraz gra w to samo co Google i spółka
Aktualizacja: 2025-10-29T08:34:54+01:00
6:47
ChatGPT bawi się w psychologa. "Potrafi wykrywać i reagować"
Aktualizacja: 2025-10-29T06:47:00+01:00
6:45
Windows naprawi ci komputer. Niebieski ekran przestaje straszyć
Aktualizacja: 2025-10-29T06:45:00+01:00
6:39
Najlepszy Xiaomi bez świetnego dodatku. I tak będziesz go chciał
Aktualizacja: 2025-10-29T06:39:00+01:00
5:57
Nietypowa instalacja na dachu kościoła. "Ksiądz pogodził zwaśnione Polski"
Aktualizacja: 2025-10-29T05:57:00+01:00
5:48
Stworzyli system bez ikon. "Możesz wyrazić swoje intencje"
Aktualizacja: 2025-10-29T05:48:00+01:00
18:43
Apple wyrzuci przyciski z iPhone'a. Już nie mogę się doczekać
Aktualizacja: 2025-10-28T18:43:45+01:00
17:44
Nowy Battlefield za darmo. Odpalaj konsolę
Aktualizacja: 2025-10-28T17:44:30+01:00
17:07
Odstawiam iPhone'a. Oppo Find X9 Pro jest znacznie lepszy do zdjęć
Aktualizacja: 2025-10-28T17:07:28+01:00
17:04
7500 mAh w smartfonie. OPPO Find X9 idzie po iPhone'a i Xiaomi
Aktualizacja: 2025-10-28T17:04:27+01:00
17:02
Wyrzuć iPhone'a. Oppo Find X9 uderza z liścia
Aktualizacja: 2025-10-28T17:02:31+01:00
16:03
WhatsApp ze świetną nowością. Klik i telefon odżywa
Aktualizacja: 2025-10-28T16:03:48+01:00
15:16
Kometa 3I/ATLAS wprawia astronomów w osłupienie. To nie powinno tam istnieć
Aktualizacja: 2025-10-28T15:16:26+01:00
14:15
Jak odzyskać wiadomości z WhatsAppa, także te usunięte i stare?
Aktualizacja: 2025-10-28T14:15:58+01:00
13:42
Samsung Pay już w Polsce. Telefony i zegarki Galaxy z nową metodą płatności
Aktualizacja: 2025-10-28T13:42:58+01:00
13:13
Znowu oszukują na Rafała Brzoskę. Mam nadzieję, że zrobi Facebookowi piekło
Aktualizacja: 2025-10-28T13:13:25+01:00
12:54
Takiego Samsunga jeszcze nie widziałeś. Ale musisz wziąć kredyt
Aktualizacja: 2025-10-28T12:54:30+01:00
12:09
Spadła ci na dom rakieta wojskowa? 200 tys. zł się należy 
Aktualizacja: 2025-10-28T12:09:48+01:00
12:05
Jak zainstalować WhatsApp na telefonie i komputerze? Instrukcja krok po kroku
Aktualizacja: 2025-10-28T12:05:03+01:00
11:57
Kasa samoobsługowa jak sąd. Już nie oszukasz, ale i unikniesz bycia oszukanym
Aktualizacja: 2025-10-28T11:57:21+01:00
10:35
Szef OpenAI żąda mocy 20 elektrowni Bełchatów. Szaleństwo
Aktualizacja: 2025-10-28T10:35:13+01:00
9:49
Nowy Xbox ma działać jak komputer. Microsoft zjada własny ogon
Aktualizacja: 2025-10-28T09:49:06+01:00
9:20
Plecaki ewakuacyjne zalały sklepy. Generał: "To głupota"
Aktualizacja: 2025-10-28T09:20:52+01:00
8:44
Elon Musk zrobił własną Wikipedię. Kradnie i kłamie
Aktualizacja: 2025-10-28T08:44:58+01:00
7:19
Telefony dla graczy tańsze o pół tysiąca. W promocji są też świetne pady
Aktualizacja: 2025-10-28T07:19:56+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA