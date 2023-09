Assassin's Creed Mirage nadchodzi. Ale czy twój komputer go uciągnie?

Nowy Assassin's Creed to gratka dla fanów popularnej serii o skrytobójcach. Nie będzie to tak wielka produkcja, jak w przypadku ostatnich części, ale za to producent posłuchał narzekających graczy, że nowy Assassin to już nie to samo.



Mirage ma powrócić do korzeni i wprowadzić przede wszystkim więcej skradania, cichych zabójstw i rozwiązań, które pamiętamy ze starej dobrej trylogii Ezio Auditore. Nie będziemy też potrzebować komputera nie wiadomo za jak duże pieniądze, aby sobie wygodnie pograć.