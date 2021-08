Wygląda na to, że to nie AMD, a Intel rzuci prawdziwe wyzwanie układom GeForce RTX. Układy graficzne Arc zawierać będą mechanizmy do akceleracji śledzenia promieni i działań SI. Jest też wideo z XeSS, czyli konkurencji dla DLSS.

Wszyscy zakładaliśmy, że jeśli ktokolwiek zagrozi dominacji Nvidii na rynku układów graficznych dla PC, to będzie to jej odwieczny wróg, jakim jest AMD. Jego AMD Ryzen dają popalić procesorom Intel Core, a przecież układy graficzne Radeon od dekad rywalizują z GeForce’ami – często ze świetnym skutkiem.

Na dziś jednak AMD wyraźnie się ociąga. Jego Radeony pozbawione są rdzeni do przeliczeń SI, mają też uproszczone jednostki do realizacji przeliczeń związanych ze śledzeniem promieni (na sposób sensowniejszy pod względem sprawności energetycznej, ale zapewniający niższą wydajność). Brak rdzeni SI oznacza brak możliwości wdrożenia technologii podobnej do DLSS. Ta na dziś stanowi unikalny atut układów GeForce, zapewniając w zgodnych grach ogromny zapas wydajności. Za sprawą DLSS układ graficzny może renderować grafikę z dużo niższą rozdzielczością przy znikomych stratach w jakości obrazu.

Podobną technikę wprowadzi Intel w swoich układach graficznych Arc.

Intel Arc – oficjalne informacje. Rekonstrukcja obrazu XeSS niczym Nvidia DLSS.

Układy Intel Arc zbudowane będą na architekturze nazywaną przez Intela mianem Xe HPG. W porównaniu do architektury Xe LP ma zapewniać 1,5-krotnie wyższe częstotliwości przy 1,5-krotnnie wyższej sprawności. Każdy układ Arc składać się będzie na rdzenie Xe. Każdy rdzeń Xe zawierać będzie 16 jednostek obliczeniowych (Execution Units - EU). Rdzenie będą grupowane w czterordzeniowe moduły. Intel Arc pierwszej generacji ma być produkowany w 6-nanometrowym procesie technologicznym (TSMC N6).





Takie podejście ma pozwolić Intelowi na łatwy podział układów graficznych na tańsze i droższe jednostki. Im więcej modułów, tym większa moc obliczeniowa i wyższa cena. Sztandarowy układ Arc ma zawierać osiem modułów, a więc 32 rdzenie i 512 EU. Każdy z rdzeni zawiera dodatkowo jeden moduł do akceleracji przeliczeń związanych ze śledzeniem promieni. Zatem sztandarowy model zawierać będzie 32 takie moduły.

Najciekawszą informacją jest jednak wspomniana akceleracja przeliczeń związanych z SI. Realizowana ma być przez sprzętową akcelerację instrukcji Xe Matrix Extensions (XMX) i DP4a. Pierwszym z możliwych zastosowań, do których będzie wykorzystana, to technika rekonstrukcji obrazu XeSS, mająca osiągać podobne rezultaty co Nvidia DLSS.

Technika Intela, tak jak technika Nvidii, wymaga implementacji po stronie twórcy gry. Stosowne narzędzia deweloperskie mają zostać udostępnione twórcom jeszcze w tym miesiącu. Być może wtedy dowiemy się nieco więcej na temat realnej skuteczności mechanizmu i jego wpływu na wydajność.