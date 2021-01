W dzień po zaprezentowaniu układów Core 11. generacji swoje nowe produkty zaprezentowało AMD. Układy Ryzen 5000 dla laptopów bazują na rdzeniach Zen 3. I wygląda na to, że dadzą popalić Intelowi.

Układy mobilne i desktopowe z linii Ryzen, wraz z premierą układów nowej generacji dla laptopów, w końcu mają spójne oznaczenia. Podobnie jak procesory do dużych komputerów, mobilne Ryzeny 5000 bazują na architekturze Zen 3. Są wykonane w udoskonalonym, 7-nanometrowym procesie technologicznym i zawierają do ośmiu fizycznych rdzeni.

Jak zawsze, układy te dzielą się na dwie rodziny. Ta oznaczona literką U przeznaczona jest dla najsmuklejszych komputerów, z kolei linia H przeznaczona jest dla wydajnych, gamingowych maszyn przenośnych.

AMD Ryzen 5000 kontra Intel Core jedenastej generacji.

Najmocniejszym układem z linii U jest Ryzen 7 5800U. To ośmiordzeniowy, 16-wątkowy procesor o szczytowym taktowaniu 4,4 GHz. AMD porównał go podczas konferencji z układem Intel Core i7-1185G7 (Tiger Lake) – według tego, co twierdzi producent, nowy Ryzen jest szybszy od nowego Core’a niemal pod każdym względem.

Ryzen 7 5800U ma się przy tym cechować dużą sprawnością energetyczną. Komputery z tym procesorem, jak twierdzi AMD, oferować będą 21 godz. odtwarzania wideo bez podłączania do ładowarki lub 17,5 godziny typowej pracy. Niestety AMD nie podało konfiguracji takiego przykładowego komputera ani pojemności jego akumulatora.

Z kolei jeśli chodzi o rodzinę H, AMD skupił się na dwóch układach: Ryzen 9 5900HX i 5980HX. Oba są ośmiordzeniowe i szesnastowątkowe. Drugi ma szczytowe taktowanie na poziomie 4,8 GHz, pierwszy zaś 4,6 GHz. Oba zostały wyposażone w 20 MB pamięci L2 i L3 i oferują TDP na poziomie 45 W lub wyższe.

AMD i tym razem zestawił swoje układy z tymi od Intela – choć tym razem wykorzystał do tego porównania układ dziesiątej, zamiast zaprezentowanej wczoraj jedenastej generacji. W każdym razie niemal pod każdym względem nowe układy AMD pokonują Core’a i9-10980HK. Na dowód tego zaprezentowano działającą na nowym Ryzenie grę Horizon: Zero Dawn: w ustawieniach graficznych high i rozdzielczości 1080p gra działała w płynności powyżej 100 kl./s.

AMD ogłosiło też na konferencji, że w pierwszej połowie bieżącego roku w układach mobilnych pojawią się GPU o architekturze RDNA2, a więc tej samej co w Radeonie RX 6000, PlayStation 5 i Xbox Series. Przy okazji też zaprezentowało nową odmianę desktopowego Ryzena 9 (5900) oraz Ryzena 7 (5700), a także nową, 64-rdzeniową odmianę Threadrippera Pro.

AMD Ryzen 5000 dla notebooków – lista wszystkich procesorów.

Zwróćcie uwagę, że nie wszystkie Ryzeny 5000 wykorzystują architekturę Zen 3. Część bazuje na Zen 2, na co zdecydowanie warto zwrócić uwagę wybierając komputer z jednym z tych układów.