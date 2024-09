Jak długo Polak musi pracować na iPhone'a 16? Jesteśmy daleko w tyle za Zachodem

Podobnie jak w poprzednich latach, seria smartfonów iPhone 16 różni się od siebie w zależności od modelu (podstawowy, Plus, Pro, Pro Max) oraz ilości pamięci posiadanej przez urządzenie (od 128 GB do 1 TB - w zależności od modelu). To sprawia, że za iPhone 16, zależnie od wybranego modelu i ilości pamięci, Polakowi przyjdzie zapłacić od 3999 zł do nawet 8299 zł.