Smyrasz telefon po plecach i się rozwija. Tak Samsung widzi przyszłość smartfonów

Zwijane smartfony to rzecz, której do końca nie potrafię objąć rozumem. Gdy obserwuję filmy z nimi, to muszę dwa razy się upewniać, że oglądami nagranie z targów CES, a nie kadry ze Star Treka. Samsung już kiedyś eksperymentował z urządzeniem o uroczej nazwie Galaxy Z Roll, ale ostatecznie premiera nie doszła do skutku. Sam zwijany ekran został pokazany na targach CES w Las Vegas, ale od zwijanego ekranu, do w pełni działającego smartfona jeszcze długa droga. Myliłby się ten, kto pomyślał, że prace nad telefonem zostały porzucone. Informowaliśmy, że w tym roku udało się dotrzeć do rysunków patentowych koreańskiego giganta, które sugerują, że prace nad zwijanym smartfonem nadal trwają. Teraz nasz zaprzyjaźniony serwis Pigtou.com zdradził nam, że dotarł do patentu Samsunga, który pokazuje jak działa zwijany smartfon.