Najnowszy Battlefield za darmo. Nie trzeba wydawać 300 zł

Tuż przed premierą produkcji gracze mogli skorzystać z dwóch darmowych weekendów. Jeśli was to ominęło, mam dobrą wiadomość - standardowa, gotowa wersja gry będzie za darmo przez okrągły tydzień. Już w następnym tygodniu skorzystacie.

Battlefield 6 za darmo na wszystkie platformy. Przez tydzień

EA w nowym komunikacie opisującym zmiany w grze ujawniło, że od 25 listopada do 2 grudnia 2025 r. Battlefield 6 w trybie wojna totalna będzie darmowa dla każdego. Dotyczy to wszystkich platform: komputerów osobistych za sprawą Steam, Epic Games, EA App, konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

W tym czasie jednak nie uzyskamy pełnego darmowego dostępu: skorzystamy z łącznie pięciu różnych trybów wieloosobowych na trzech mapach. Nie jest jasne, czy zyskamy dostęp do kampanii jednoosobowej. Producent ujawnił jednak, że w ramach darmowego dostępu zagramy w tryb sabotażu, deathmatch, conquest oraz breaktrough.

Podczas darmowej bety gracze z konsol nie potrzebowali abonamentu Xbox Game Pass lub PlayStation Plus do rozgrywki online. Aby zachęcić możliwie jak najwięcej graczy EA raczej też nie wprowadzi takiego ograniczenia, choć zawsze jest inna możliwość.

Mimo wszystko nadchodzący darmowy tydzień jest świetnym rozwiązaniem dla tych, którzy nie chcą wydawać pieniędzy. Gra domyślnie tania nie jest: na komputery kosztuje 300 zł, a na konsole PS5 i Xbox Series nawet ponad 300 zł. W ramach darmowego dostępu będzie można sprawdzić, czy w ogóle warto myśleć nad zakupem gry. Można też po prostu wejść do świata gry na kilka dni i potem o niej zapomnieć.

Produkcja jest na rynku od nieco ponad miesiąca: miała swoją premierę 10 października 2025 r. i została ciepło przyjęta przez fanów serii Battlefield. Z pewnością jest znacznie lepsza niż ostatnie części takie jak wydany w 2021 r. Battlefield 2042. Najnowsze wydanie oznaczone liczbą sześć znacznie bardziej przypomina popularną czwórkę czy trójkę.

Jeśli nie jesteście przekonani do darmowego tygodnia, polecam sprawdzić recenzję Battlefielda 6 opublikowanego na łamach Spider’s Web.

Albert Żurek 19.11.2025 19:21

