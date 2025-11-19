REKLAMA
Chcą zabić tanie karty graficzne. To będzie katastrofa

Wygląda na to, że producenci kart graficznych mogą zrezygnować z tworzenia tych przystępnych cenowo. Jeśli to prawda, szykuje się katastrofa na rynku komputerów osobistych.

Albert Żurek
karty graficzne
Ostatnimi czasy sytuacja z dostępnością i cenami pamięci operacyjnych znacząco się pogorszyła. Moduły DDR5 32 GB, które kilka tygodni temu kosztowały ok. 400 zł dziś są dostępne za nawet 1000 zł. Zła sytuacja na rynku pamięci jednak może też mieć bezpośredni wpływ na rynek kart graficznych, które według analityków również podrożeją. A być może nawet częściowo wypadną ze sprzedaży.

Tanie karty graficzne przejdą do lamusa? Jest takie prawdopodobieństwo

Z nowego raportu koreańskiego serwisu Hankyung wynika, że dwójka największych producentów kart graficznych: NVIDIA i AMD ma w planach zrezygnować z produkcji budżetowych kart graficznych. Wynika to z faktu, że cena wykazu materiałów kart graficznych (czyli listy komponentów potrzebnych do produkcji jednej sztuki) drastycznie wzrosła wraz ze wzrostem cen modułów pamięci GDDR.

Sprawa dotyczy oczywiście ostatnich problemów na rynku pamięci, które w głównej mierze trafiają do profesjonalnego sprzętu stworzonego do sztucznej inteligencji. Boom na AI znacząco zwiększył popyt na pamięć komputerową: HBM do układów graficznych i DDR5 dla centrów danych. Efektem czego jest niższa dostępność pamięci dla zwykłego sprzętu domowego.

Pamięci DRAM jednak nie trafiają wyłącznie do modułów RAM, ale także do kart graficznych, dla których stworzono specjalne kości GDDR. W kartach graficznych AMD korzysta się ze starszej generacji GDDR6, a w NVIDII GDDR7. Najwyraźniej obie wersje są na tyle drogie, że firmom nie opłaca się produkować tańszych kart graficznych. W raporcie jednak nie wskazano dokładnych produktów, które mogą być dotknięte niedoborem pamięci. Serwis wccftech sugeruje, że sprawa powinna dotyczyć klasy xx60 i xx50. 

Ceny pamięci w ostatnich tygodniach wręcz wystrzeliły w górę i najprawdopodobniej producenci nie mieli czasu, aby dostosować łańcuchów dostaw. Problemem jest nie tylko ograniczona dostępność kości DRAM, ale też strach użytkowników oraz firm przed brakiem możliwości kupna sprzętu w sensownych cenach. Dlatego szczególnie ostatnio widać fazę panicznych zakupów, tak, żeby zdążyć nabyć komponenty w cenach, które jeszcze nie są wyjątkowo wysokie.

Producenci jednak mogą chcieć skupić się na najbardziej dochodowych produktach, na które nakładają najwyższe marże. Tanie karty graficzne z segmentu xx50 cz xx60 mają być przede wszystkim przystępne cenowo. Nie bez powodu są najpopularniejszymi układami na rynku.

To, że AMD lub NVIDIA wycofają karty graficzne z produkcji wcale nie musi oznaczać katastrofy

Zauważcie jednak, że w raporcie jest mowa o wycofaniu kart graficznych ze średniej półki ze sprzedaży. Nie wskazuje się natomiast na układy graficzne (GPU). Mimo że te pojęcia są często wykorzystywane naprzemiennie, to właściwie zupełnie dwie inne kwestie. GPU to procesor graficzny, a karta graficzna komponent zawierający procesor graficzny, pamięci, sekcję zasilania, porty czy chłodzenie. 

Producenci tacy jak NVIDIA i AMD tworzą także własne karty graficzne - w przypadku zielonych nazywane Founders Edition (FE). Raport może oznaczać, że giganci nie będą produkowali referencyjnych kart graficznych. Mimo wszystko i tak większość rynku to niereferencyjne modele firm takich jak MSI, ASUS, Gigabyte i nie tylko. 

Tylko że nie wszystkie karty graficzne NVIDII są wydawane w wersji FE - np. nie zobaczyliśmy 5050 i 5060 w tym wdaniu - najtańszą propozycją  jest 5060 Ti FE. To jednak tylko moja teoria i czy się sprawdzi, to czas pokaże. Jeśli nie, rynek tanich kart graficznych - w tym także do laptopów może mocno ucierpieć.

Albert Żurek
19.11.2025 20:23
Tagi: AMDKarty graficzneNvidia
