Nie dość, że składa się na trzy, to jest absurdalnie cienki. Tecno pokazało niesamowity telefon

Jeśli chodzi o specyfikację urządzenia, to znamy tylko jej małą część. Po złożeniu mamy do dyspozycji "zwykły" smartfon z ekranem o przekątnej 6,48 cala, a po rozłożeniu wszystkich trzech części jest to 10-calowy ekran w proporcjach 4:3 i rozdzielczości 1620 x 2880 pikseli. Jest to oczywiście najlepszy panel OLED obsługujący technologię LTPO. Pewnie pomyślicie, że jeśli dwa mechanizm do składania, to na wyświetlaczu pojawią się dwie ogromne fałdy.