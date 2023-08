To najpiękniejszy smartfon, jaki ostatnio widziałem. Nie ma LED-ów, a świeci się i zmienia kolory

Dodatkowo z tyłu mamy zestaw główny obiektyw 50 Mpix plus czujnik głębi 0,8 Mpix, z przodu znajduje się zaś wcięcie na aparat do selfie z matrycą 32 Mpix. Całość ma do dyspozycji pojemną baterię 5000 mAh z ładowaniem 18 W, a smartfon działa na Androidzie 13. To dobry smartfon do tysiąca zł, co potwierdza nasza recenzja. Natomiast czy są szanse, że ta piękna wersja Magic Magenta Edition trafi do sprzedaży i w Polsce?