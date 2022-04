Vivo V23 5G już w Polsce. Co potrafi smartfon z 5G za 2500 zł

Oprócz tego konsumenci, którzy zdecydują się na zakup Vivo V23 5G, będą mogli wykorzystać potrójny aparat główny. Główny obiektyw wykonuje fotografie o wielkości 64 Mpix, a do tego dochodzą 8-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny oraz 2-megapikselowy aparat makro. Za zdjęcia nocne odpowiada tryb Super Night, a do tego dochodzi ulepszony tryb portretowy o nazwie Bokeh Flare rozmywający tło, a do tego dochodzi jeszcze cała masa innych trybów fotograficznych.