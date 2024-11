Najlepszy smartfon, ale taki nie za drogi. realme GT 7 Pro trafia do Polski w mocarnej cenie

Najnowszy realme GT 7 Pro to pełnoprawny powrót popularnego producenta do sztandarowych smartfonów. Niedawno wydany realme GT 6 nie do końca był topowym modelem – mimo że zapewniał bardzo solidne komponenty, to układ Snapdragon 8s Gen 3 drzemiący w środku nie był najszybszym czipem w świecie Androida. Natomiast serce realme GT 7 Pro to najnowszy, najpotężniejszy Snapdragon 8 Elite. Jednostka wydajnością przebija nawet iPhone’a 16 Pro Max.