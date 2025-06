Mały OnePlus cię zaskoczy. Nie wiem, jak oni to zrobili

Telefon został wyposażony w 6,32-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości FullHD+ z częstotliwością odświeżania 1-120 Hz. Dzięki zastosowaniu takiego panelu możemy śmiało nazywać go małym - choć daleko mu do dawnych prawdziwie kompaktowych urządzeń, jak np. iPhone 6 z wyświetlaczem poniżej 5 cali. Urządzenie waży 185 g i mierzy 150,8 x 71,7 x 8,2 mm. Dla porównania - zwykły OnePlus 13 ma ekran 6,82 cala, waży 213 g, a jego rozmiary to 162,9 x 76,5 x 8,5 mm.