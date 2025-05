Nowy smartfon OnePlus ma nietypowy przycisk. Do czego służy?

Tym urządzeniem jest OnePlus Ace 5 Ultra wyróżniający się nowym przyciskiem nazwanym Plus Key. Rozwiązanie całkowicie zastępuje przełącznik powiadomień, który był dostępny w większości urządzeń tego producenta praktycznie od dekady. OnePlus twierdzi, że przycisk trafi do wszystkich smartfonów marki w tym roku. Oznacza to, że nadchodzący najlepszy OnePlus 14 również go otrzyma.