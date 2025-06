Honor 400 Pro. Ma wszystko, ale czy to wystarczy?

Wygląda to naprawdę dobrze, czuć potęgę algorytmów, mimo że do końca nie wiem w czym ta ostatnia funkcja miałaby mi się przydać w życiu. Robi wrażenie, ale traktuję ją jako pokaz możliwości producenta, który nie czuje żadnych kompleksów i staje jak równy z równym z największymi producentami smartfonów. Na marginesie dodam, że seria 400 od Honora to pierwsze urządzenia, które obsługują taką funkcję od Google i to naprawdę duża sprawa, że to właśnie tutaj zaprezentowano ją światu.