W moim mieszkaniu można jeść z podłogi. Test wyjątkowego odkurzacza EZVIZ RH1

Do napisania tego testu podchodzę już kolejny raz. Wygląda to tak, że siadam do komputera, piszę, następnie czytam, to co napisałem i usuwam wszystko. Nie można być tak dobrym, po prostu nie. Z poczuciem, że coś mi umknęło, zaczynam od nowa. Sytuacja się powtarza. Nie ma trudniejszych recenzji do napisania, niż te, w których testowany produkt jest zbyt dobry.



Krytykować jest łatwiej, bo same zalety brzmią jak laurka, a nikt nie lubi czytać laurek.



Problem w tym, że z której strony nie spróbuję, to wychodzi mi, że EZVIZ RH1 to odkurzacz idealny, z mankamentami, które musiałem wyszukać na siłę. Przez chwilę zastanawiałem się, czy ich nie wymienić na początku, ale uznałem, że należy wprowadzić pewien porządek. Dokładnie taki jak odkurzacz zostawił w moim mieszkaniu.