Huawei Mate X6 - recenzja. Poskładał mnie jak łabędzia z origami

Wygląd Huawei Mate X6 to mistrzostwo świata. Występuje w dwóch wersjach: czarnej i czerwonej, do mnie trafiła ta pierwsza. Według producenta tył jest wykonany ze skóry kompozytowej, a wyspa aparatów inspirowana jest kształtem orbity. Brzmi to pięknie, ale to po prostu spore koło. Porzućmy kwestię nazewnictwa i skupmy się na konkretach. Do zestawu sprzedażowego dołączone jest pasujące kolorystycznie etui, ale warto pamiętać, że chroni tylko tył urządzenia, więc uważajcie na przedni ekran. Huawei w tym modelu zastosował swoje najmocniejsze szkło, które ma być wyjątkowo odporne na upadki, ale lepiej tego nie sprawdzajcie. Plusem etui jest to, że pełni rolę podstawki.