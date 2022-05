Były szef Microsoftu ceni Galaxy Z Folda za bycie urządzeniem, które jest zarówno komputerem, jak i telefonem. Dodał jednak, że chętnie zmienia telefony by sprawdzać nowe pomysły. Trzeba jednak przyznać, że wybór Gatesa to drugi najbardziej lojalny wybór. Samsung i Microsoft współpracują przy budowie Androida z One UI, zapewniając mu głębszą integrację z Windowsem i usługami Microsoft 365.