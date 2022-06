No i nie pogram na iPadzie, ale lipa - pisze do mnie lekko sfrustrowany znajomy, dla którego Diablo Immortal na ekranie telefonu wydaje się zbyt mały. Doskonale go rozumiem. Sam gram w Diablo na tablecie, chociaż zaczynałem na smartfonie. Immortal ma po prostu zbyt wiele elementów interfejsu oraz zbyt szczegółową i atrakcyjną dla oka oprawę, by zamykać go w małym ekranie o przekątnej plus minus 6 cali.