11 fajnych nowości w iOS 14, które przemilczał Apple

Apple zaprezentował wczoraj nową wersję systemu operacyjnego na smartfony. My przegrzebaliśmy dokumentację i zanurkowaliśmy w odmęty Twittera i Reddita w poszukiwaniu ciekawostek na temat iOS 14.

Podczas wczorajszej konferencji Apple pochwalił się licznymi nowościami w kolejnej wersji oprogramowania do telefonów komórkowych, ale jak zwykle przedstawiciele firmy z Cupertino podczas keynote'a nie wspomnieli o wszystkich zmianach. Nic zresztą dziwnego — omawianie ich zajęłoby pewnie pół nocy.

Nowości w iOS 14

Tim Cook i spółka skupili się na nowym pulpicie z widżetami. Do tego doszły App Clips, aplikacja Tłumacz, nowości w Apple Car i znany z tabletów tryb Picture in Picture. Przy okazji producent przemycił informację o możliwości zmiany domyślnej przeglądarki i aplikacji do obsługi poczty.

Na tym lista nowości się jednak nie kończy, a w sieci pojawiły się doniesienia o czekających na użytkowników niespodziankach. O części z nich mogliśmy przeczytać już w witrynie producenta w dokumentacji, a kolejne wypatrzyli programiści testujący iOS 14 w wersji deweloperskiej. My zebraliśmy w jednym miejscu najciekawsze z nich.

1. Nowy rodzaj skrótów wywoływany stukaniem w obudowę

W menu dostępności pojawiła się opcja wywoływania akcji poprzez dwukrotne stuknięcie w tył obudowy, które wykrywają czujniki ruchu. Można przypisać do tego gestu w zasadzie dowolną akcję, czyli np. uruchomienie aparatu albo zablokowanie ekranu. Ucieszy to osoby, które mają problem z obsługą telefonu w klasyczny sposób i nie mogą dosięgnąć zwykłych przycisków. Co ciekawe, działa to nawet po założeniu case’a.

2. AirPods Pro jako namiastka aparatu słuchowego

Druga z funkcji, którą można odszukać w menu ułatwień dla osób niepełnosprawnych, to z kolei najważniejsza nowość z mojego punktu widzenia. Z wiekiem słuch coraz bardziej mi się pogarsza, ale do decyzji o zakupie aparatu jeszcze nie dojrzałem, więc z ogromną radością powitam nową funkcję zestawu słuchawkowego Apple’a.

Dzięki zmianom w iOS 14 słuchawki AirPods Pro będzie można dopasować tak, by jak najlepiej słyszeć dobiegający z nich dźwięk i kompensować swoje ubytki słuchu. Do tego w trybie przezroczystości, który domyślnie ma symulować zdjęcie słuchawek w ogóle, zestaw będzie w stanie podbić tak odgłosy otoczenia, że będziemy słyszeć lepiej z nimi w uszach niż bez nich.

3. Optymalizacja ładowania w słuchawkach AirPods

Działać będzie ona podobnie jak w przypadku telefonów. Oprogramowanie będzie wykrywać, kiedy zwykle ładujemy słuchawki, by nie utrzymywać ogniwa w stanie pełnego naładowania bez potrzeby, ma to bowiem negatywny wpływ na jego żywotność. Zamiast tego ostatnie 20 proc. będzie uzupełniane na chwilę przed spodziewanym zdjęciem AirPodsów z ładowarki.

4. Rozmowy przez FaceTime pomogą utrzymać kontakt wzrokowy

Wsparcie trybu PiP w rozmowach via FaceTime oraz nieinwazyjne powiadomienia to nie jedyne nowości w komunikatorze Apple’a. iOS 14 będzie nakładał korektę na obraz w taki sposób, by dwie osoby, patrząc w swoje ekrany, miały wrażenie, że patrzą się na siebie nawzajem — bez spoglądania w obiektyw aparatu zamiast na ekran.

5. Odbicie lustrzane zdjęć typu selfie

W ramach ustawień można zmienić sposób zapisywania zdjęć z przedniego aparatu. Do tej pory w rolce aparatu zapisywaliśmy odbicie lustrzane kadru, który oglądaliśmy na podglądzie przed zrobieniem fotografii. Dzisiaj możemy zachować w pamięci fotografię w takiej formie, w jakiej ją widzimy podczas robienia zdjęcia. Uwaga tylko na napisy!

6. Quick Take trafia na iPhone’y XR, XS oraz XS Max

Funkcja pozwalająca rozpocząć nagrywanie wideo poprzez przytrzymanie spustu migawki bez konieczności przełączania trybu — wcześniej ten gest wyzwalał tryb robienia zdjęć seryjnych — trafiła już rok temu na iPhone’a 11, 11 Pro i 11 Pro Max. Teraz mogą skorzystać z niej również starsze urządzenia.

Oprócz tego Apple wprowadził usprawnienie funkcji Quick Take, które polega na możliwości rozpoczęcia kręcenia wideo na kompatybilnych urządzeniach poprzez przytrzymanie dolnego z przycisków głośności. Aby wykonać zdjęcia seryjne, należy przytrzymać z kolei górny z tej pary guzików.

7. Zmiana rozdzielczości i FPS-ów bezpośrednio w aplikacji aparatu

Na starszych iPhone’ach co prawda można było zmieniać parametry nagrywania wideo, ale w tym celu trzeba było udać się do Ustawień. Zmieniło się to dopiero w iOS 13, ale… tylko dla tych najnowszych urządzeń. Teraz opcja wyboru rozdzielczości i klatkażu trafi również na inne sprzęty.

8. Nowe opcje prywatności w iOS 14

Twórcy aplikacji, których być albo nie być zależy od tego, czy wyciągną od nas dane, mają przechlapane. Nowy system Apple’a w jeszcze surowszy niż do tej pory sposób podchodzi do kwestii udostępniania deweloperom informacji na nasz temat. Teraz dostajemy powiadomienie, że np. Facebook chce się połączyć z innymi urządzeniami w sieci domowej.

Nowości dotyczą m.in. zdjęć. Aplikacji będzie można dać dostęp wyłącznie do kilku wybranych fotografii, a nie do całej biblioteki. Do tego dochodzi opcja ukrycia swojej dokładnej lokalizacji — program otrzyma informację z dokładnością do 10 mil kwadratowych, co dla większości aplikacji powinno być całkowicie wystarczające.

9. Słownik polsko-angielski

Inną ciekawą nowością jest słownik polsko-angielski w iOS 14, który pozwoli tłumaczyć słowa z jednego języka na drugi. Niestety mówiącej w naszym języku Siri oraz klawiatury Quick Type typu swype i podpowiedzi trzech słów zaraz nad klawiaturą nadal w polskim nie uświadczymy. Na pocieszenie możemy cieszyć się nową wyszukiwarką emoji.

10. Współdzielone subskrypcje

Do tej pory w ramach Family Sharing można było dzielić się z domownikami aplikacjami, książkami, filmami itp. Niestety w przypadku mikropłatności (i to nawet tych odblokowujących funkcje w aplikacji) oraz subskrypcji nie było to możliwe, a głowa rodziny musiała opłacać te same usługi wszystkim z osobna. Teraz to się zmieni, jeśli tylko programiści wyrażą na to zgodę.

11. Centrum Sterowania i Smart Home

W ramach systemowego menu szybkich ustawień można przypiąć wirtualne guziki do sterowania domem, które od teraz pozwalają na wykonywanie szybkich akcji. Co więcej, lista wspieranych przez to rozwiązanie sprzętów nie jest już limitowana do jedynie dziewięciu pozycji. Pojawiła się też nowa pomarańczowa kropka w prawym górnym rogu — gdy się świeci, to oznacza, że aplikacja korzysta z mikrofonu lub aparatu.