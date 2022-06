5G to już standard. Oto nowe taryfy T-Mobile na abonament

Odświeżona oferta T-Mobile na abonament to cztery różne taryfy kierowane do konsumentów, którzy mają różne potrzeby. Ceny rozpoczynają się od 40 zł za podstawowy pakiet i kończą na 85 zł miesięcznie, przy czym wcale nie trzeba wykupywać najdroższego pakietu, aby cieszyć się brakiem limitu na transfer danych w telefonie. Do tego każda taryfa, w tym ta najtańsza, zapewniają dostęp do 5G.