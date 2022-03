Rozdzielenie modemu i routera było świetnym pomysłem, bo dzięki temu modem można zamontować w takim miejscu, gdzie będzie najlepiej odbierał sygnał - czy to na ścianie, czy to na słupie, czy to na dołączonej do zestawu podstawce. Nie trzeba się przy tym martwić o zasięg o Wi-Fi, więc klienci mogą umieścić go nawet na parapecie i to zarówno po jego wewnętrznej, jak i zewnętrznej stronie.