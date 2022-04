eSIM w T-Mobile już nie tylko dla firm. I na dowolnym urządzeniu

Na stronie operatora znalazła się też lista urządzeń, które można kupić u T-Mobile'a, co do których mamy pewność, że wszystko będzie działać, jak należy. Wśród nich są telefony (w tym iPhone 13 Pro, Samsung Galaxy S22 i OPPO Reno6 Pro 5G), zegarki (takie jak Apple Watch Series 7, Samsung Galaxy Watch4 i HUAWEI Watch 3 Pro Elite) oraz tablety (Microsoft Surface Go 3, iPad Pro 11).