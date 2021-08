eSIM trafia do Plusa. Najpierw do smartfonów, później do zegarków

W Plusie w ciągu najbliższych dni wystartuje usługa eSIM, czyli cyfrowy odpowiednik karty SIM. Na razie dostępny będzie tylko dla telefonów, ale operator już pracuje nad wersją dla zegarków.

Do niedawna jedynym sposobem na zarejestrowanie danego urządzenia w sieci komórkowej było umieszczenie w nim karty SIM. Ta, nawet w swojej najmniejszej formie, zajmuje jednak cenne miejsce w urządzeniu ultramobilnym. Na dodatek konieczność wkładania jakiegoś komponentu do urządzenia, by to mogło się połączyć z siecią, nie jest najwygodniejszą z czynności. eSIM to zmienia.

Urządzenia wyposażone w moduł eSIM nie potrzebują fizycznej karty SIM, by połączyć się z siecią komórkową. Fizyczna karta staje się zbędna – pod warunkiem, że zarówno dane urządzenie i sieć komórkowa obsługują eSIM.

eSIM w sieci Plus. Co to daje w praktyce? Jak to działa?

Z eSIM korzystają przede wszystkim producenci inteligentnych zegarków, które za sprawą eSIM-a mogą działać niezależnie od telefonu. eSIM to też wygodne rozwiązanie dla tych, którzy korzystają z dwóch sieci komórkowych – niektóre telefony mają slot tylko na jedną kartę SIM, oferując możliwość połączenia się z drugą siecią tylko przez eSIM. Coraz więcej laptopów posiada też moduł eSIM.

By rozpocząć korzystanie z eSIM w Plusie, należy zeskanować otrzymany od operatora kod QR. Następnie karta eSIM jest pobierana przez Internet i zapisywana na urządzeniu w postaci profilu eSIM. Standard eSIM wprowadzony w Plusie jest zgodny z powszechnie akceptowaną na świecie specyfikacją GSMA, co sprawia, że w Plusie będą działały wszystkie telefony i urządzenia, które ją wykorzystują.

eSIM w Pusie. Dla kogo? Ile to kosztuje?

Z karty eSIM mogą skorzystać wszyscy klienci indywidualni oraz biznesowi sieci Plus. Nowi klienci mogą otrzymać cyfrową wersję karty SIM podczas zakupu oferty Plusa. Osoby już korzystające z sieci Plus mogą wymienić klasyczną kartę SIM na eSIM w salonie lub za pośrednictwem strony internetowej plus.pl, logując się na swoje konto. Pierwsze 5 wymian karty eSIM w każdym okresie rozliczeniowym jest bezpłatne.

Na razie eSIM Plusa ma działać wyłącznie na telefonach. Operator zapewnił jednak, że prowadzi prace nad wprowadzeniem obsługi pozostałych urządzeń, w szczególności zegarków.