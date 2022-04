Telefon bez limitu, internet bez limitu, wszystko bez limitu - nowa promocja T-Mobile

W ofercie operatora znalazło się kilka różnych taryf bez limitu danych, które różnią się przepustowością łącza - podobnie jak wygląda to w przypadku łącz stacjonarnych. Podstawowy abonament pozwala korzystać z internetu z prędkością do 30 Mb/s, czyli podobnie jak w T-Mobile Oferta M Nielimitowana do smartfonów. Do tego dochodzą dwa dodatkowe warianty: 60 Mb/s oraz 90 Mb/s.