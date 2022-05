Polski operator wysyła SMS-y o konieczności wymiany telefonu. O co chodzi z wyłączeniem sieci 3G?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: "to zależy". Osoby, które wykorzystują telefon wyłącznie do dzwonienia i wysyłania SMS-ów nadal będą mogły to robić. Jeśli jednak ktoś wykorzystuje również internet mobilny w ramach sieci 3G, to wymiana sprzętu na taki z modemem LTE albo 5G może być już konieczna.