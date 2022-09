Przeprowadzka z iClouda na Zdjęcia Google nie będzie trudna. Będzie za to wysoce czasochłonna, bowiem trzeba wszystko ręcznie poprzenosić z jednej usługi do drugiej. To prawdopodobnie największy problem w popularyzowaniu innych usług niż te wbudowane w telefon. Prawdopodobnie na samą myśl o tym obowiązku wielu zdecyduje się uzbroić w cierpliwość i poczekać, aż Apple udostępni opóźnioną nowość.