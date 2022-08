DJI Avata - gonimy motocykle nową generacją dronów FPV

W moim przypadku gogle dobrze leżały na twarzy i w pełni odcinały światło słoneczne. Mogłem też bez problemu dostosować rozstaw okularów, jak i dobrać korektę dioptrii. Na goglach znalazł się panel dotykowy do obsługi i wyboru funkcji. Mamy tu też slot kart microSD do zapisu obrazu widocznego w goglach, a także wyjście słuchawkowe. Jest też port do podłączenia akumulatora. Ten, podobnie jak w poprzedniku, znajduje się na elastycznym przewodzie, a w czasie lotów musimy go mieć w kieszeni.