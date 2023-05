Sprawdź, jak silne jest twoje hasło. Polacy stworzyli specjalny kalkulator

Rzecz jasna im większy rezultat uzyskamy, tym bardziej nasze hasło jest skuteczne. Jak mówią sami twórcy, najpopularniejsze „123456” ma niespełna 20 bitów, „qwerty” 28, zaś „zaq123wsx” - 46,5. Tymczasem rekomendowane minimum to od 60 do 80 bitów dla haseł do usług o niższym znaczeniu i ponad 100 dla ciągów znaków wykorzystywanych w serwisach, w których przejęcie dostępu wiązałoby się z wysokimi stratami, jak choćby konta bankowe czy dane dostępu do firmowych systemów IT.