Ukraińcy podszyli się pod atrakcyjne kobiety. Rosjanie dali się nabrać i ujawnili położenie bazy wojskowej

Natomiast jak informuje amerykański The New York Times, w czerwcu bieżącego roku wojska rosyjskie wymusiły dosłowne oddanie Internetu na okupowanych terenach (m.in. w Chersoniu) w ręce Rosjan. Rosyjscy żołnierze siłą zmuszali dostawców Internetu na przekierowanie ruchu na rosyjskie sieci, przez co Internet mieszkańców okupowanych terenów Ukrainy nie tylko zwolnił, ale przede wszystkim odcięto im dostęp do "nielegalnych zachodnich portali" - Facebooka, Twittera, Instagrama, ukraińskich portali informacyjnych i innych niezależnych źródeł informacji. Jednocześnie Rosjanie wyłączyli dostęp do ukraińskich operatorów, nie pozostawiając okupowanej ludności innego wyboru jak przejście na rozwiązania wymuszone przez okupanta.