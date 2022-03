A są nimi rozbicie pięciu farm trolli, jakie operowały w trzech ukraińskich miastach - Charkowie, Czerkasach, Tarnopolu - a także w obwodzie zakarpackim. Ich działalność skupiała się na propagowaniu kłamliwej propagandy na temat sytuacji na terenie Ukrainy, w tym insynuowania rzekomych zbrodni ukraińskich sił oraz tego, że prezydent Zełenski się poddał i zdradził kraj, oraz tego, że rosyjskie siły zbrojne z powodzeniem podbiły większość krajów. To miało w efekcie doprowadzić do obniżenia morale stawiających opór Ukraińców i skłonienia ich do złożenia broni.