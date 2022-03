"Nie strasz, nie strasz" - Duda powiedział, ty wypijesz. Tak polskie browary pomagają Ukrainie

Tak błyskawiczna reakcja na wydarzenia w Ukrainie jest jeszcze jednym dowodem na to, czym jest polska piwna rewolucja. Trwa od kilku lat i w skrócie chodzi o to, że polskie browary zaczęły warzyć inaczej niż robiły to duże koncerny. Postawiły na eksperymenty, nowe chmiele, różne style. Jako że to ciągle małe – choć najwięksi mają coraz to bardziej imponujące dochody – przedsięwzięcia, mogą działać spontanicznie, w odróżnieniu od korporacji. Tam, gdzie pewne rzeczy "nie wypadają" lub proces decyzyjny jest długi, można szybciej wkroczyć do akcji.