Z Czarnobyla zniknęły materiały radioaktywne. Można z nich zrobić brudną bombę

Warto przy tym jednak dodać, że ten wzrost promieniowania nie był związany z naruszeniem sarkofagu, tylko z ruchem wojsko w okolicy. Co przy tym ciekawe, chociaż na początku marca elektrownia została na pięć dni bez zasilania, to nie ma też żadnego powodu do obaw (oraz by kupować, a tym bardziej zażywać, płyn Lugola).