Ukraińcy mają aplikację, przez którą zgłaszają pozycje wojsk Rosyjskich. eWróg został użyty już 200 tys. razy

Bot eBopor, podobnie jak sama aplikacja Telegram, jest darmowy i możliwy do uruchomienia przez każdego posiadacza smartfonu. Narzędzie powstało po to, by za jego pośrednictwem zwyczajni cywile informowali ukraińskie wojsko o pozycjach rosyjskich bandytów, dokonujących okupacji niezależnego kraju, a także terroru na niewinnej ludności.