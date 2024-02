Proponują markowe buty w świetnych cenach. Nowa fala oszustw dotarła na Facebooka

Na fałszywych reklamach prezentowane są markowe buty, takie jak New Balance, których standardowy koszt waha się w przedziale 300 - 400 zł, natomiast w rzekomej promocji oferowane są za zaledwie 60 - 80 zł. Takie przeceny faktycznie mogą zachęcić do kliknięcia linku, który prowadzi do podrobionej strony internetowej przypominającej oryginalne Zalando.