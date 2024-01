Zawsze musimy sprawdzać nie tylko to, kto do nas pisze, ale co nam wysyła. Samo wejście na podstawioną stronę nie musi skończyć się źle, jeśli zobaczymy, że adres jest podejrzany i różni się od prawdziwego. A jeżeli nie wiemy, jaki jest właściwy, to zawsze starajmy się weryfikować i szukajmy prawdziwej strony internetowej.