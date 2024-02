Biedronka przesadziła. Klienci są wściekli na SMS-y i wyżywają się na aplikacji

Wasze smsy, które bombardują mnie informacjami, ile jesteście tańsi niż Lidl doprowadzą chyba tylko do tego, że przestanę u Was kupować. Naprawdę nie potraficie zrobić dobrej i porządnej kampanii? Musicie oczerniać konkurencję? Tylko na to Was stać? WSTYD! Może czas pomyśleć o zmianie marketingu, bo to co robicie, to raczej nie będzie budzić do Was sympatii.