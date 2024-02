Zapłacili za ochronę, ale nic nie dała. OLX musi zwrócić pieniądze użytkownikom

Grupa OLX poinformowała, że serwis OLX wdraża rozszerzenie zakresu usługi Pakiet Ochronny, tak by uwzględnić wyjątki, które do tej pory nie podlegały ochronie. Co za tym idzie będzie „dostosowywać procedury i komunikację do nowego zakresu usługi”. Jak precyzuje UOKIK "reklamacje co do uszkodzenia produktu lub jego niewłaściwych cech będą rozstrzygane na podstawie wyjaśnień przedstawionych przez dwie strony transakcji". Jeśli roszczenia konsumenta będą zasadne, otrzyma zwrot za zakupy, usługę serwisową i przesyłkę.