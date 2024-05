Allegro rozbija bank. Z takiej oferty żal nie skorzystać

Wystarczy udać się do ustawień konta Allegro i aktywować usługę. Z drugiej strony jest opcja na zaoszczędzenie na pakiecie Allegro Smart!, ponieważ do 3 czerwca użytkownicy, którzy nie mają aktywowanej usługi, mogą kupić roczną subskrypcję 20 zł taniej – za 39,90 zł. To kwota nawet niższa w porównaniu do tej, która obowiązywała przed podwyżkami – wcześniej było to bowiem 49 zł/rok.