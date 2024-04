Allegro sprawdziło, jakie prezenty na komunię kupują Polacy. Jest zaskoczenie

No dobra, ale co tak właściwie jest najchętniej kupowane? Polska platforma zakupowa podaje, że ogromną popularnością cieszą się zabawki. Najczęściej klienci zamawiają m.in. zestawy LEGO (serie Creator, IDEAS, Technics), czy pojazdy zdalnie sterowane. Po majówce klienci kupują najróżniejszą elektronikę - m.in. konsole do gier, laptopy, smartfony, inteligentne zegarki, słuchawki, a nawet drony. Allegro zauważyło też, że coraz częściej dzieci otrzymują gotówkę jako prezent komunijny i po zakończeniu okresu komunijnego pod koniec maja kupują to, co sami wybiorą.