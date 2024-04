Przegląd najlepszych hulajnóg elektrycznych na komunię

Mamy tutaj dokładnie to, co potrzebne na start i nawet nie tylko na start. Przede wszystkim cała konstrukcja ma masę zaledwie 13,1 kg, więc z ewentualnym transportem raczej nie będzie problemu, a kiedy dziecko podrośnie - będzie jeszcze łatwiej. Nie trzeba będzie się też spieszyć z wymianą hulajnogi na mocniejszy model, bo maksymalne obciążenie w tym przypadku to aż 100 kg. Podobnie z teraźniejszością i przyszłością bez większych trudności powinny sobie poradzić 8,5-calowe koła oraz 250-watowy silnik, który pozwoli podjechać nawet pod wzniesienia o kącie nachylenia 15 stopni. Koniec historii o tym, że miało się do szkoły pod górkę i pod wiatr, bo w tym przypadku nie będzie to miało żadnego znaczenia.