Hulajnogi elektryczne dla każdego. Oto, który model wybrać na ten sezon – ranking 2024

Jednocześnie, w przeciwieństwie do roweru, po tym, jak wydostaniemy się już na drogę, nie musimy dalej się męczyć. Silnik o mocy szczytowej 700W (350W mocy nominalnej) rozpędzi nas bez większych problemów w większości sytuacji do 20 km/h, a jedno naładowanie akumulatora (7800 mAh, 36V) wystarczy do przejechania maksymalnie 30 km. Dostajemy więc idealne rozwiązanie, które w kwestii bezwysiłkowości jest w stanie zastąpić nam samochód, a do tego oszczędzi go na trasach, których auta nie znoszą najlepiej, czyli właśnie na krótkich i umiarkowanych dystansach. Nie wspominając już o tym, że zaoszczędzimy dodatkowy czas na szukaniu miejsca do parkowania, bo w przypadku tej hulajnogi możemy ją po prostu złożyć i bez większego trudu zabrać ze sobą. Nawet w przypadku roweru - o samochodzie nie wspominając - nie jest to takie proste.