Elektronika użytkowa będzie w tym roku najlepszym prezentem komunijnym. Co kupić?

W większości domów, laptop nie służy oczywiście wyłącznie do nauki. Dzieci grają na takich sprzętach w gry i korzystają z internetu... ale łatwość wyszukiwania informacji przydatnych na klasówki jest wyjątkowo ważnym argumentem za tym, by na komunię zdecydować się akurat na taki prezent.



Na szczęście przy stanie dzisiejszej technologii i produktach, jakie Media Markt ma w ofercie, każdy laptop nadaje się do nauki. Nawet taki za około 1500 złotych.



Acer Aspire 3 cechuje się dużym ekranem o przekątnej 15,6 cala z rozdzielczością Full HD. To sprawia, że idealnie nadaje się do oglądania filmów na YouTube lub Netflixie. Duży ekran w połączniu z rozdzielczością Full HD to również idealna funkcjonalność do przeglądania zdjęć, jak również używania laptopa do programów biurowych i edukacyjnych, takich jak Excel, Word, Paint, Ilustrator i wiele innych…