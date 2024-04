Prezenty komunijne, które nie kosztują fortuny i każdy będzie zadowolony. Oto pomysły

Na platformie znajdziemy m.in. słuchawki bezprzewodowe Bluetooth Creative Zen Hybrid 2, które działają nawet do 67 godzin na jednym ładowaniu. Sprzęt można wykorzystać zarówno poza domem – słuchając muzyki z telefonu bezprzewodowo (mają aktywną redukcję szumów), jak i w domu przed komputerem – bezprzewodowo lub za pomocą złącza audio 3,5 mm. To wszystko za 300 zł. Jeśli natomiast dziecko chciałoby słuchawki stricte do gier, to dobrą opcją będą Creative Zen Hybrid Pro Classic, które oferują łączność bezprzewodową 2,4 GHz oraz Bluetooth. Mikrofon słuchawek można odłączyć i użytkować je nie tylko do komputera, ale też smartfona.