Smartfon to świetny pomysł na prezent dla dziecka. Wcale nie musi kosztować fortuny

Urządzenie do wykorzystania pełni możliwości musi mieć połączenie z Internetem – jeśli wolimy stałe zobowiązania, to do telefonu można dobrać ofertę abonamentową. Sam koszt Oppo A79 5G, jeśli zdecydujemy się na 12 rat, będzie wynosił 1000 zł, natomiast zestaw abonament i smartfon to 142,12 zł/mies. z umową abonamentową na 24 miesiące. W Plusie abonament to duże paczki gigabajtów internetu i dostęp do sieci 5G. Jeśli mamy drugie dziecko, to jest opcja na zaoszczędzenie – dwa abonamenty w cenie jednego w Plusie kosztują 69 zł/mies. z rabatami, ale jest też opcja dobrania trzech abonamentów w cenie jednego.